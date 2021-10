Biden primo presidente a proclamare Indigenous Peoples'Day

(ANSA) - WASHINGTON, 08 OTT - Joe Biden è il primo presidente a firmare la proclamazione dell'Indigenous Peoples'Day, dopo aver proclamato il Columbus Day nello stesso giorno, l'11 ottobre. E' lo sforzo finora più significativo di riequilibrare la festività che celebra Cristoforo Colombo con l'apprezzamento per il coraggio e il contributo dei popoli nativi. "Per generazioni, le politiche federali hanno cercato di assimilare e rimuovere il popolo nativo e sradicare le sue culture: oggi riconosciamo la resilienza e la forza dei popoli indigeni, come l'incommensurabile impatto positivo che hanno avuto su ogni aspetto della società" Usa, la motivazione di Biden. (ANSA).