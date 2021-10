Al Senato 2/a giornata G20 Parlamenti,confronto su sostenibilità

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Al via la seconda giornata del summit dei presidenti dei Parlamenti del G20 in corso a Palazzo Madama.

La sessione di oggi, presieduta dai presidenti delle due camere italiane, Elisabetta Casellati per il Senato e Roberto Fico per la Camera, è dedicata alla sostenibilità e sicurezza alimentare dopo la pandemia. A moderare il confronto è il senatore Pier Ferdinando Casini, presidente della delegazione italiana all'Unione interparlamentare e presidente onorario della stessa Unione. (ANSA).