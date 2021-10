Governo: Provenzano, Salvini è una mina

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - "Salvini è una mina per il governo e per Draghi. Le elezioni hanno gettato in uno stato confusionale la Lega". Lo ha detto il vicesegretario del Pd, Giuseppe Provenzano, a Sky Tg 24. "Salvini segue il calendario elettorale - ha aggiunto - il suo è un fallo di reazione. Il vero sconfitto dalle amministrative è Salvini con la Lega". (ANSA).