Gentiloni, sì Irlanda ad accordo Ocse su minimum tax

(ANSA) - BRUXELLES, 07 OTT - "L'Irlanda si unisce all'accordo fiscale internazionale dell'Ocse" per la tassazione minima per le multinazionali. Lo annuncia su Twitter il commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni, sottolineando che si tratta di "un passo importante ed estremamente positivo per gli sforzi collettivi dell'Europa per costruire un sistema fiscale globale più equo e stabile".

Nel luglio scorso il G20 riunito a Venezia aveva sostenuto l'intesa di massima raggiunta raggiunta in seno all'Ocse per una minimum tax del 15% sulle multinazionali. Tra gli Stati membri, però, Irlanda, Ungheria ed Estonia si erano sfilate dalla firma.

Plaude la Francia: "L'Irlanda fa una scelta europea, coraggiosa, una tappa essenziale verso una maggiore giustizia fiscale internazionale". (ANSA).