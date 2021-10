Fisco: Meloni,riforma catasto è nel Pnrr, errore imperdonabile

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - "A certi ambienti europei dà fastidio che gli italiani siano in gran parte proprietari di casa. Il problema è che il Governo ha inserito la revisione del catasto nel Pnrr, come condizione per accedere ai fondi europei. Un errore imperdonabile". E' il tweet della presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni che aggiunge l'hashtag 'LaCasaNonSiTocca'. (ANSA).