Fi: Berlusconi chiama Putin per il suo compleanno

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - In occasione del compleanno del presidente della Federazione Russa, il presidente Silvio Berlusconi si è intrattenuto in una lunga e cordiale telefonata con Vladimir Putin. Nel colloquio - informa Forza Italia - non solo gli auguri, ma anche un confronto sui principali dossier di politica internazionale. (ANSA).