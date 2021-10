Eruzione alle Canarie,chiuso scalo di La Palma per la cenere

(ANSA) - MADRID, 07 OTT - L'aeroporto di La Palma è temporaneamente "non operativo" a causa "dell'accumulo di cenere" emessa dal vulcano Cumbre Vieja, in eruzione da metà settembre. Lo rende noto Aena, la società che gestisce gli aeroporti spagnoli.

Già ieri sera le compagnie aeree Binter e Canarifly avevano annunciato la sospensione dei voli per e da La Palma. Ora è stato chiuso l'intero scalo fino a nuovo ordine.

Gli altri aeroporti delle isole Canarie sono operativi, aggiunge Aena. (ANSA).