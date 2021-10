Covid: Draghi, i vaccini sono sicuri, salvano vite

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - "Il messaggio ai nostri concittadini deve essere molto chiaro. I vaccini sono sicuri. I vaccini salvano vite". Così il premier Mario Draghi al settimo summit dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi del G20. "Nei Paesi ricchi, le dosi di vaccino sono ampiamente disponibili, ma una minoranza dei nostri concittadini rifiuta di vaccinarsi, o esita a farlo. Questo comportamento è spesso dovuto alla paura che i vaccini non siano sicuri o efficaci, nonostante l'evidenza scientifica dimostri il contrario". I Parlamenti "possono fare molto" per sostenere i Governi nel loro impegno contro la disinformazione in materia di vaccini". (ANSA).