Von der Leyen, difesa Ue per scenari dove non vediamo Nato

(ANSA) - BRUXELLES, 06 OTT - "La Nato è l'alleanza militare più forte del mondo e l'Ue non sarà mai un'alleanza militare. Ma ci sono scenari in cui non vediamo la Nato" e "potrebbe essere necessario che la Ue sia in grado di agire". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, al termine del vertice Ue in Slovenia.

"Si tratta di migliorare le nostre capacità, rafforzare l'interoperabilità e la nostra base industriale e adattare le nostre capacità alle nuove minacce", ha spiegato von der Leyen, aggiungendo che "tutti questi sforzi sono complementari alla Nato, ma danno all'Ue la capacità di agire se c'è la volontà politica di impegnarsi". (ANSA).