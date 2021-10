Usa, senza aumento tetto debito crisi finanziaria globale

(ANSA) - NEW YORK, 06 OTT - Senza un aumento del tetto del debito ci sarà una crisi finanziaria globale, di fronte alla quale gli Stati Uniti saranno impotenti. E' l'avvertimento lanciato dal Council of Economic Advisers della Casa Bianca. Un default avrebbe ripercussioni sui mercati finanziari globali e probabilmente creerebbe un crollo dei mercati stessi: "le aziende nel mondo dovranno iniziare a tagliare posti di lavoro".

In questo quadro il rischio è di una successiva recessione peggiore di quella della crisi finanziaria del 2008 in quanto molti Paesi non sono ancora emersi dalla pandemia. (ANSA).