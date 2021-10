Tunisia: Saied a premier incaricata, formare subito il governo

(ANSA) - TUNISI, 06 OTT - In un nuovo incontro a Palazzo di Cartagine il presidente tunisino Kais Saied è stato messo al corrente dalla premier incaricata, Najla Bouden, dei progressi compiuti nella formazione del nuovo governo. Lo si legge in un comunicato della presidenza tunisina nel quale si legge che Saied ha ribadito in questo contesto la necessità di accelerare la formazione del governo per soddisfare le speranze e le aspirazioni del popolo tunisino.

"Il vento spazzerà via i nemici, siamo di fronte ad un momento storico e una nuova era per la Tunisia che porterà prosperità" ha dichiarato il presidente tunisino, nel video dell'incontro. Ad una settimana dalla sua nomina, Najla Bouden deve ancora rivelare la composizione della sua squadra. Si tratterà, secondo il decreto 117 del 22 settembre scorso, di un governo del Presidente visto che secondo l'art. 8 "Il potere esecutivo è esercitato dal Presidente della Repubblica assistito da un Governo guidato da un Capo di Governo". (ANSA).