Salvini,Lega resta al governo,escano Letta-Conte se vogliono

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - "No, no la Lega è dentro (la maggioranza, ndr). Se vogliono, escono Letta e Conte perché il Parlamento ha dato la fiducia a Draghi per abbassare le tasse non per aumentarle". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ai cronisti che gli chiedevano se la Lega uscirà dalla maggioranza di governo dopo il mancato voto sulla delega fiscale.

"Il passaggio che porta all'emersione del nero e dell'abusivo va benissimo, ma ogni possibilità attuale o futura di un aumento della tassa sulla casa non potrà mai avere il sostegno della Lega. Il sostegno della Lega al governo non è in discussione quando si tratta di tagliare le tasse", aggiunge.

