Pedofilia in Francia: Papa, è il momento della vergogna

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 06 OTT - Il Papa all'udienza generale ha commentato il rapporto sulla pedofilia della Chiesa in Francia: "Desidero esprimere alle vittime la mia tristezza, il mio dolore per i traumi che hanno subito e anche la mia vergogna, la nostra vergogna" per "la troppo lunga incapacità della Chiesa di metterla al centro della sua preoccupazione", ha sottolineato il Papa assicurando la sua preghiera. "Preghiamo: a te Signore la gloria, a noi la vergogna, questo è il momento della vergogna", ha rimarcato il Pontefice. (ANSA).