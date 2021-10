Nobel Parisi: Fico, venerdì sarà alla Camera per la Pre-Cop26

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - "Sono molto felice di annunciare che il professor Giorgio Parisi, che proprio in queste ore ha vinto il Nobel per la fisica, parteciperà alla Pre-Cop26 che si svolgerà a Montecitorio. Sarà un grande onore poterlo ascoltare in Aula venerdì in occasione della sessione inaugurale". Lo ha scritto su Twitter il presidente della Camera, Roberto Fico.

(ANSA).