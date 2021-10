Franco, invertire stagnazione, rischi contagi e inflazione

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - "Dobbiamo invertire la secolare stagnazione" dell'economia, il Pnrr "può essere di grande aiuto, ma tutte le politiche devono essere mirate in quella direzione".

Lo ha detto il ministro dell'Economia, Daniele Franco, in audizione sulla Nadef. "Quest'anno e l'anno prossimo avremo un recupero molto rapido. Ma il test vero non è quanto cresciamo quest'anno o il prossimo ma gli anni successivi, dobbiamo uscire dalla lunga fase di stagnazione della nostra economia", ha sottolineato, spiegando che i tassi occupazione sono in Italia più bassi di Francia e Germania e gli aumenti di produttività sono stati inferiori per un quarto di secolo.

Secondo le stime aggiornate del governo nel terzo trimestre l'economia italiana è cresciuta del 2,2% ma i rischi non mancano e derivano dai costi dell'energia che spingono l'inflazione e dai contagi. "Nel formulare la previsione per il restante anno e il prossimo assumiamo non vi siano nuove restrizioni alle attività economiche e ai movimenti delle persone. Ove la pandemia riprendesse, i numeri sarebbero a rischio", ha detto.

"Il quadro tratteggiato è più probabile e realistico, ma una ripresa della pandemia metterebbe questi numeri a rischio", ha aggiunto. (ANSA).