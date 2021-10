Energia: von der Leyen, futuro Ue è rinnovabili, non gas

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - "Deve essere chiaro che il nostro futuro sono le energie rinnovabili, non il gas" Lo dice la presidente della commissione Ue Ursula von Der Leyen nella conferenza stampa al termine del vertice Ue-Balcani soffermandosi sulla crisi dei prezzi dell'energia. Von der Leyen sottolinea come, nel corso della pandemia, il costo del gas sia stato più basso della media causando "un rimbalzo" con la ripresa post-Covid. Con le comunicazioni di mercoledì prossimo della commissione ci sarà "un punto di partenza" ma è chiaro che "per l'Europa c'è un problema di stoccaggio" da affrontare, visto che lo stoccaggio Ue "è limitato", aggiunge. (ANSA).