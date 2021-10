Parigi, attivisti clima irrompono alla sfilata Louis Vuitton

(ANSA) - PARIGI, 05 OTT - Attivisti di Extinction Rebellion hanno fatto irruzione alla sfilata di Louis Vuitton al Louvre per denunciare l'impatto dell'industria della moda sui cambiamenti climatici, nell'ultimo giorno della settimana della moda di Parigi.

"Consumismo = estinzione", si leggeva su un manifesto srotolato da un attivista del movimento internazionale di disobbedienza civile balzato sulla passerella installata in una galleria del Louvre nel bel mezzo della sfilata. L'attivista è stato poi portato fuori dalla sicurezza, come ha osservato un fotografo dell'AFP.

Trenta attivisti di Extinction Rebellion, Friends of the Earth e Youth For Climate hanno partecipato all'azione, e due di loro sono stati arrestati, secondo una nota diffusa dal movimento. (ANSA).