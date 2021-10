Proiezioni Swg-La7,a Torino sfida aperta: Lo Russo 40,6-44,6

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - Resta aperta la partita per il sindaco di Torino: in base alla prima proiezione Swg per La7, alle comunali Stefano Lo Russo (centrosinistra) si attesta intorno ad una forchetta tra il 40,6 e il 44.6%. Paolo Damilano (centrodestra) incassa percentuali che oscillano tra il 36 e il 40%. La candidata del M5s Valentina Sganga invece, stando ai dati degli exit poll, non supererebbe il 10%. (ANSA).