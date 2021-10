Moda: sfila Stella McCartney e lancia la pelle di funghi

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - Ambientazione futuristica per la presentazione della nuova collezione di Stella McCartney che ha sfilato in presenza, nell'Espace Niemeyer di Parigi, nell'ambito della Fashion Week francese, e in diretta sui social per una più ampia platea, con la sua nuova collezione per l'Estate 2022, portatrice di una grande novità: l'introduzione nelle sue collezioni di un'innovativa pelle tratta dai funghi. "Per la scenografia ho tratto ispirazione dal film di Neil Blomkamp "Elysium" con Matt Demon e Jodie Foster, dove parte dell'umanità viveva in una stazione spaziale" risponde ad una domanda la stessa designer nella conferenza stampa online che segue al defilé. Ma la figlia dell'ex Beatles Sir Paul McCartney, presente allo show, è ansiosa di parlare della sua nuova creatura, la borsa modello Fryme, la "prima al mondo, annuncia, realizzata con la pelle di funghi". L'innovativa bag lanciata dalla pioniera del lusso sostenibile è stata realizzata in Mylo, nuovo materiale della Bolt Threads: è una pelle vegana, a base di micelio, l'apparato sotterraneo dei funghi. Gli scienziati di Bolt Threads hanno imparato come riprodurre in laboratorio ciò che accade sotto il suolo delle foreste, dove il micelio cresce meglio, senza sprecare inoltre decine di migliaia di litri di acqua come accade per produrre un chilo di pelle animale.

I colori dei funghi sono anche nella palette della nuova collezione: tante sfumature di verde, da toni acidi a quelli muschiati, rosso, arancio, lavanda, bianco e nero. Per quanto riguarda il tema, la designer ammette con i giornalisti di aver pensato dal Padiglione Italia all'Expo 2020 di Dubai, fatto con l'intervento di materiali sostenibili come bucce d'arancia, fondi di caffè e micelio di funghi. "La collezione è un mix di sensualità - spiega Stella - e sportswear a ridefinire il mio stile attraverso sensazioni di morbidezza". I pezzi seguono l'evoluzione del marchio, l'espansione della coscienza". (ANSA).