Alitalia: entro domani offerte vincolanti per il brand

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - Ultime ore per acquistare il marchio Alitalia. Entro le 14 di domani dovranno arrivare sul tavolo dei commissari le offerte vincolanti per l'iconico brand della vecchia compagnia di bandiera. La base d'asta è di 290 milioni di euro (oltre Iva e oneri fiscali ai sensi di legge), una cifra definita, però, "irrealistica" dal presidente esecutivo di Ita, Alfredo Altavilla. "Rende antieconomico l'investimento, non può valere tanto un marchio che ha caratterizzato un'azienda che ha perso tre miliardi e mezzo a livello operativo in 11 anni", ha sottolineato il manager, per cui Ita ci penserà solo in caso di ribassi. E' probabile quindi che non si presenti nessuno in questa prima fase e che si procederà con una seconda fase, che aprirà ad offerte con prezzi più bassi. (ANSA).