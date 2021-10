Vela: a 'L'Uomo e il Mare' il patron di Alinghi Bertarelli

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - Dai segreti di Alinghi a quelli del Salone della nautico. Il tutto nella seconda puntata de "L'Uomo e il Mare", in onda su RaiSport +HD ( canale 57 del digitale terrestre ), condotta e curata, come di consueto, da Giulio Guazzini: la rubrica parte dal Salone di Genova che alla sua 61ma edizione si è riconfermato capitale della nautica internazionale. In primo piano l'intervista esclusiva con il comandante Generale della Guardia Costiera Ammiraglio Nicola Carlone che fa il punto fra l'altro sulla situazione dei mari italiani e del diporto nautico. Segue la testimonianza preziosa del Presidente della Lega Navale Italiana Ammiraglio Donato Marzano che lancia il Mondiale Hansa 303 di scena nei prossimi giorni a Palermo. Ma il Salone è stato anche un'occasione per incontrare i grande personaggi della vela internazionale come il navigatore solitario italiano Giancarlo Pedote reduce dal Vendee Globe.

Fra le curiosità della rassegna nautica l'intervista all'editore della casa editrice Nutrimenti Andrea Palombi. Infine oltre alle immagini della tradizionale regata Mille Vele, organizzata dallo Yacht Club Italiano, riflettori puntati sull'intervista-scoop con il patron di Alinghi Ernesto Bertarelli che abbiamo incontrato nelle acque di Scarlino, in toscana, in occasione dell'ultima prova di stagione del circuito TF 35, i catamarani volanti dotati di Foil. Bertarelli, capace di vincere per ben due volte l' America's Cup, ha confermato il suo interesse alla Coppa ed in particolare agli AC 75. (ANSA).