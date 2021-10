Usa: manifestazioni in tutta America in difesa dell'aborto

(ANSA) - NEW YORK, 02 OTT - Migliaia di donne scendono in piazza per esprimere il loro appoggio al diritto all'aborto e sostenere la Roe v. Wade, la storica sentenza della Corte Suprema americana del 1973 che lo ha di fatto legalizzato negli Stati Uniti. Manifestazioni sono in programma oggi in molte città americane, e la più grande è prevista a Washington.

Il Rally for Abortion Justice è stato organizzato dopo l'entrata in vigore della legge sull'aborto in Texas, che vieta le interruzioni di gravidanza dopo la sesta settimana anche in caso di stupro e incesto, e in vista dell'udienza della Corte Suprema dell'1 dicembre, quando ascolterà le argomentazioni contro la norma anti-aborto del Mississippi. Il timore è che la storica sentenza venga capovolta dalla maggioranza conservatrice della Corte Suprema. (ANSA).