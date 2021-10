Brasile: proteste in piazza, 'via Bolsonaro'

(ANSA) - SAN PAOLO, 02 OTT - I brasiliani sono scesi in piazza in diverse città del paese, su invito di movimenti e partiti di sinistra, per chiedere ancora una volta l'uscita di scena del presidente Jair Bolsonaro. L'invito a manifestare è stato lanciato in 167 città in tutto il Paese.

Nel quartiere centrale di Candelaria a Rio de Janeiro, centinaia di persone hanno marciato gridando "Bolsonaro fuori" scritto anche su molti striscioni. (ANSA).