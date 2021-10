Alpinisti bloccati sul Monte Bianco, uno è in ipotermia

(ANSA) - AOSTA, 02 OTT - Tre alpinisti sono bloccati sulla via dell'Innominata, a 4.700 metri di quota sul Monte Bianco.

Uno di loro è in ipotermia. La quota a cui si trovano, e il tipo di via sulla quale stanno salendo gli alpinisti, forse finlandesi, non permettono l'intervento di squadre via terra . È stato allertato il Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM) di Chamonix, per richiedere l'intervento di un loro elicottero abilitato al volo notturno, ma la missione non è possibile a causa del meteo sul versante francese. (ANSA).