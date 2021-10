Volotea annuncia ricorso contro esclusione gara Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 01 OTT - Volotea ha dato mandato ai suoi legali di presentare ricorso contro quella che definisce "insensata e incredibile decisione" della Regione Sardegna di escluderla, "a causa di formalità burocratiche", dalla gara per l'assegnazione delle rotte in continuità territoriale. La compagnia sottolinea, inoltre, come il preavviso per partecipare alla gara "sia stato molto serrato, meno di una settimana dalla ricezione degli inviti" e annuncia che utilizzerà tutti i "local remedies disponibili" sostenendo che si tratta di "una chiara violazione del diritto dell'UE". Il vettore non esclude anche un reclamo alla Commissione Ue. (ANSA).