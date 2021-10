Meloni, sinistra strumentalizza su presunte divisioni

(ANSA) - ROMA, 01 OTT - "Se Michetti è una macchietta, quanto macchiette sono quei 840 sindaci di sinistra che hanno chiesto la sua consulenza? Ci sono sondaggi interessati, poi la sinistra ha strumentalizzato su presunte nostre divisioni, ma noi siamo compatti, abbiamo una visione comune, non siamo come la sinistra che sta insieme per le poltrone". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, alla chiusura congiunta della campagna del centrodestra nella periferia di Roma. "Quando Gualtieri dice che chiederà due milioni per Roma mi vergogno per lui, era ministro quando noi chiedevamo nel Pnnr investimenti strategici". (ANSA).