Gualtieri, andrò al ballottaggio, governerò e cambierò Roma

(ANSA) - ROMA, 01 OTT - "Non ci possiamo rilassare perché" vincendo il primo turno, "avremo altre 2 settimane di lavoro.

Noi non abbiamo voluto fare una chiusura tutti in un posto, ma in 15 piazze" perché "vogliamo una città che costruisce politiche di prossimità. E' il segno di come governeremo e cambieremo Roma". Lo dice il candidato a sindaco del centrosinistra Roberto Gualtieri a San Basilio per il comizio finale prima del voto. (ANSA).