Calenda, al ballottaggio a Roma andremo io e Gualtieri

(ANSA) - ROMA, 01 OTT - "Io penso che alla fine, sorprendentemente, al ballottaggio andremo io e Gualtieri.

Michetti non ci arriverà, ha fatto una campagna elettorale inesistente, un programma copiato. Me lo auguro perché sarebbe una bel ballottaggio". Lo ha detto il candidato sindaco Carlo Calenda, arrivando a piazza del Popolo per il comizio di chiusura della campagna elettorale. (ANSA).