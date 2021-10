Bambino morto portato in supermercato, si pensa a omicidio

(ANSA) - PERUGIA, 01 OTT - Un bambino di circa due anni morto e con delle ferite da arma da taglio, all'addome e al collo secondo le prime informazioni, è stato portato in un supermercato di Pò Bandino, una delle frazioni di Città della Pieve da una donna, forse la madre. Omicidio l'ipotesi di reato per la quale procede la procura di Perugia che sta cercando di ricostruire quanto successo.

Il piccolo, insanguinato, è stato adagiato dalla donna sul nastro trasportatore, fermo, di una delle casse. E' subito scattato l'allarme e sono intervenuti i carabinieri. La donna è stata trovata ancora sul posto in stato confusionale. Agli investigatori avrebbe fornito versioni contrastanti.

Sul posto sono subito intervenuti il medico legale e il sostituto procuratore di turno, Manuela Comodi.

Ancora da chiarire come e da chi siano state provocate le ferite. Nei pressi del supermercato è stato trovato un passeggino sul quale sono ora in corso accertamenti degli investigatori.

Il bambino e la donna non vivevano in Umbria ma in una casa famiglia di fuori regione mentre il padre era all'estero. Quindi da stabilire anche come e perché siano arrivati a Città della Pieve. La donna sarà ora sentita dagli inquirenti. (ANSA).