Alitalia: sindacati, al lavoro su Cigs fino al 2023

(ANSA) - ROMA, 01 OTT - La Cigs per i lavoratori di Alitalia che non saranno assorbiti da Ita potrebbe essere estesa fino al 2023. Lo si apprende da fonti sindacali, secondo cui ci sarebbe da lavorare sulla copertura economica. Al tavolo al ministero del Lavoro, oltre al ministro Andrea Orlando, sono presenti per il Mef la viceministra Laura Castelli e per il Mims la viceministra Teresa Bellanova. (ANSA).