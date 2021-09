Meloni in ritardo, Salvini va via: salta conferenza stampa

(ANSA) - ROMA, 30 SET - Non c'è pace nel centrodestra. Salta a Milano la photo opportunity dei tre leader insieme alla conferenza stampa congiunta per chiudere la campagna nel capoluogo lombardo. L'iniziativa era stata convocata alle 10.30 ma per colpa di un ritardo aereo, la leader di Fratelli d'Italia arriva allo Starhotels Business Palace con quasi un'ora di ritardo, quando il segretario federale era già andato via.

Insomma, i due non si sono incrociati nemmeno un istante. E quella che doveva essere l'occasione per lanciare un messaggio di concordia e di unità dopo settimane di polemiche e di divisioni s'è trasformato un un flop comunicativo.

Ignazio La Russa getta acqua sul fuoco, ricordando che domani i tre leader si troveranno insieme a una iniziativa identica ma a Roma. Lo stesso fa Giorgia Meloni, che esorta i cronisti a "non fare mistificazioni", perché, spiega: "Se non avessimo voluto fare un evento insieme banalmente non l'avremmo fatto. Vi prego cortesemente di andare a vedere a che ora doveva arrivare e a che ora è arrivato il volo che ho preso da Roma che mi avrebbe consentito, se fosse arrivato in tempo di essere qui per le 11". (ANSA).