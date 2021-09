Mcc: rosso di 48mln a causa perdite Popolare Bari

(ANSA) - ROMA, 30 SET - La perdita di 101 milioni della controllata Popolare di Bari manda in rosso la semestrale del gruppo Mediocredito Centrale. Come si legge in una nota nei mesi la perdita netta è stata di 48 milioni di euro "parzialmente compensata dall'utile semestrale di MCC, pari a 40,5 milioni (rispetto a 15,7 milioni del primo semestre 2020)". Il margine di interesse è stato pari a 110 milioni, mentre le commissioni nette a 118 milioni, che riflettono la straordinaria operatività del Fondo di Garanzia per le PMI, gestito dalla Capogruppo anche per effetto delle misure straordinarie anti Covid. (ANSA).