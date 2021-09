Zaki: Amnesty Italia, rinvio lungo che sa di punizione

(ANSA) - BOLOGNA, 28 SET - "Un rinvio abnormemente lungo che sa di punizione". Così all'ANSA Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International in Italia, sul nuovo rinvio del processo per Patrick George Zaki. "Il giudice - spiega Noury - poteva sì accogliere come ha fatto la richiesta della difesa di un rinvio, ma poteva disporre un rinvio tra una, due settimane. Tra l'altro questa data della prossima udienza, il 7 dicembre, è amaramente simbolica perché segnerà il ventiduesimo mese di detenzione arbitraria e illegale di Patrick e quindi una sofferenza continua".

"Abbiamo del tempo davanti - prosegue - per fare qualcosa di importante, di efficace nelle relazioni tra Italia ed Egitto. La richiesta che facciamo è che la diplomazia italiana utilizzi questo tempo nel migliore dei modi". (ANSA).