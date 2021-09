Tim-Leonardo-Cdp-Sogei presentano proposta Cloud Nazionale

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Cassa Depositi e Prestiti (attraverso la controllata Cdp Equity), Leonardo, Sogei e Tim "hanno presentato congiuntamente, in qualità di soggetto promotore, al Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale (MITD) una proposta di partenariato pubblico-privato per la creazione del Polo Strategico Nazionale (PSN), un'infrastruttura per la gestione in cloud di dati e applicazioni della Pubblica Amministrazione". Lo comunicano spiegando che prevede, in caso di aggiudicazione "la costituzione di una NewCo con una quota del 20% detenuta da Cdp, del 25% da Leonardo, del 10% da Sogei e del 45% da Tim". (ANSA).