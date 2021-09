Quirinale:Renzi,Draghi? Può far tutto, ma non è ora parlarne

(ANSA) - ROMA, 28 SET - "Draghi sarebbe un grandissimo Presidente della Repubblica, è un grandissimo presidente del consiglio e sarebbe un grandissimo presidente delle istituzioni europee. Può far tutto, al momento opportuno in Parlamento si vedrà, ora non è il momento opportuno" di parlarne. Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi, a "Oggi è un altro giorno", su Rai 1. (ANSA).