Obama, tassare ricchi come me per finanziare agenda Biden

(ANSA) - WASHINGTON, 28 SET - Barack Obama scende in campo a sostegno della Casa Bianca nella settimana decisiva per il futuro dell'agenda Biden. "Bisogna tassare un po' di più i ricchi, incluso me, per finanziare il piano di spesa del presidente - ha detto in una intervista alla Abc - e assicurare i fondi necessari alla sanità, ai servizi per l'infanzia, alla lotta per il clima. Penso che i più ricchi se lo possano permettere, ce lo possiamo permettere". Si stima che la ricchezza di Obama si aggiri attorno ai 70 milioni di dollari, grazie all'accordo con la casa editrice che pubblica i suoi libri e a quello siglato insieme all'ex first lady Michelle con Netflix (ANSA).