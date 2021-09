Morisi: Salvini, capro espiatorio, non faccio politica così

(ANSA) - MILANO, 28 SET - "Mi dispiace, non per me, ma quando prendono come capri espiatori e vittime sacrificali altre persone. Io non faccio politica così. Io non godo dei problemi degli avversari. Li voglio sconfiggere lealmente sui progetti".

Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo all'ex Macello di Milano, a proposito della vicenda che vede coinvolto il suo ex responsabile dei social, Luca Morisi. "Io ho le spalle larghe e non sono un complottista ma il fatto che a reti unificate e a partiti unificati l'unico avversario siano Salvini e la Lega mi dice che siamo sulla strada giusta" ha aggiunto. (ANSA).