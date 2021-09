Puigdemont arrivato a Bruxelles

(ANSA-AFP) - MADRID, 27 SET - Il leader indipendentista catalano Carles Puigdemont, perseguito in Spagna per il suo ruolo nel tentativo di secessione della Catalogna nel 2017, è arrivato questa mattina a Bruxelles dopo essere stato brevemente arrestato alla fine della scorsa settimana in Sardegna, ha detto all'Afp il suo avvocato Gonzalo Boye.

"E' a Bruxelles e tornerà in Sardegna domenica" per partecipare a un'udienza in tribunale lunedì prossimo sulla sua estradizione richiesta dalla Spagna, ha detto l'avvocato in un messaggio. (ANSA-AFP).