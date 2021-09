Migranti: Canarie, oltre 700 arrivi in meno di tre giorni

(ANSA) - MADRID, 27 SET - Da venerdì sera sono arrivati alle isole Canarie oltre 700 migranti: lo rende noto il servizio regionale per le emergenze dell'arcipelago in una serie di tweet. Gli sbarchi sono avvenuti sulle isole di Lanzarote, Gran Canaria, Fuerteventura e La Graciosa.

Una donna che viaggiava sull'ultimo barcone soccorso è stata dichiarata deceduta, secondo quanto confermato dal servizio per le emergenze. I suoi compagni di viaggio (di cui non è stato precisato il numero) sono stati trasportati nella notte al porto di Arguineguín, sull'isola di Gran Canaria.

Da inizio anno sono arrivati alle Canarie almeno 11.060 migranti, secondo gli ultimi dati del Ministero dell'Interno spagnolo (aggiornati al 14 settembre). (ANSA).