Lukashenko, Usa creano basi Nato mascherate in Ucraina

(ANSA) - MOSCA, 27 SET - Gli Stati Uniti stanno effettivamente creando basi Nato in Ucraina mascherate come "centri di formazione". Lo ha detto il presidente bielorusso Alexander Lukashenko in una riunione con i massimi funzionari della sicurezza, della difesa e delle forze dell'ordine. "Le questioni legate all'Ucraina richiedono un'attenzione speciale.

Potete vedere che le truppe della Nato vengono trascinate in quel Paese. Gli Stati Uniti stanno stabilendo delle basi in Ucraina. Chiaramente dobbiamo rispondere a questa situazione", ha sottolineato, come riporta Interfax. (ANSA).