Comunali: D'Incà, ballottaggi con Pd? Pensiamo a candidati

(ANSA) - NAPOLI, 27 SET - "Dei ballottaggi parliamo dal 4 ottobre in poi, adesso concentriamoci esclusivamente sui nostri candidati, i candidati del M5S e soprattutto su poter spiegare ai cittadini il programma, il lavoro che vogliamo fare per le tante citta Italiane dove ci presentiamo come M5S per dare un futuro diverso". Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ha risposto così a Napoli a chi gli chiedeva in merito ad eventuali ballottaggi alle comunali, nelle città di Roma e Milano, in tandem con il Pd. (ANSA).