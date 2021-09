Cinema: incassi +18%, in testa ancora Dune

(ANSA) - ROMA, 27 SET - Gli incassi dei cinema italiani, secondo i dati forniti da Cinetel, nel weekend compreso tra il 23 e il 26 settembre, hanno registrato ancora un incremento d'incassi del 18%, rispetto ai totali della settimana precedente, 4.833.489 euro, 4.115.925 euro di quello prima.

In vetta alla classifica troviamo per la seconda settimana "Dune", film di Denis Villeneuve (stesso regista di Arrival e Blade Runner 2049) presentato in anteprima mondiale alla Mostra del cinema di Venezia Fuori concorso, tratto dal libro di fantascienza Frank Herbert, remake con un cast stellare del film già trasposto sullo schermo nel 1984 da David Lynch: 1.412.785 euro, totale 4.408.435 euro. Seguono quattro new entry della top ten. Al secondo posto troviamo infatti "Space Jam: New Legends" di Malcolm D. Lee, dove cinema e disegno animato tornano a fondersi nel segno di uno dei più popolari giocatori di basket (trae spunto da una pubblicità con la leggenda del basket Michael Jordan) di ogni tempo, che qui viene catturato con il figlio, in una realtà parallela dove regna una perfida intelligenza artificiale. Il film, costato 80 milioni dollari, ha incassato 250 milioni al cinema in tutto il mondo. Da noi 1.197.092 euro in quattro giorni dall'uscita. Terza posizione per il nuovo film di Nanni Moretti, tratto dall'omonimo romanzo dello scrittore israeliano Eshkol Nevo, "Tre piani", che ha segnato 631.230 euro. Quarto gradino per il nuovo "Paw Patrol: Il film", genere animazione realizzato al computer, basato sull'omonima serie tv creata da Keith Chapman. Il film, prodotto da Spin Master Entertainment, la società di giocattoli dietro la serie, con l'animazione fornita da Mikros Image, ha ottenuto 258.729 euro, 313.725 in quattro giorni. Quinto gradino per l'ultimo nuovo ingresso della top ten, "Escape room 2 - Gioco mortale", thriller di Adam Robitel uscito a due anni di distanza dal primo Escape room, che ottiene 225.966 euro in quattro giorni. (ANSA).