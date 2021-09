Germania: Steinmeier vota a Berlino e invita tutti a farlo

(ANSA) - BERLINO, 26 SET - "Ogni voto conta, il vostro voto conta. Per questo vi chiedo: andate a votare". Lo dice il presidente della Repubblica Frank-Walter Steinemeier, in un intervento sulla Bild am Sonntag, nel giorno delle elezioni federali che apriranno il post Merkel.

Il presidente si è appena recato al suo seggio a Berlino, dove sta votando. "Chi vota partecipa, chi non vota lascia decidere agli altri", ha aggiunto il capo dello Stato sul tabloid. (ANSA).