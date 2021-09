Serie A: Inter-Atalanta 2-2

(ANSA) - MILANO, 25 SET - Inter e Atalanta hanno pareggiato 2-2 a San Siro in un anticipo della sesta giornata di campionato. Avanti quasi subito con Lautaro, i nerazzurri sembravano in controllo ma dopo la mezz'ora gli ospiti hanno ribaltato la situazione con Malinovskyi e Toloi. La ripresa è stata di marca interista fino al gol di Dzeko al 26', poi la squadra di Inzaghi ha sprecato l'occasione della possibile vittoria mancando un rigore con Dimarco, che ha calciato sulla traversa. Nel finale la rete di Piccoli per un 2-3 poi annullato dall'arbitro perchè la palla era uscita in precedenza. L'Inter sale a 14 punti, al terzo posto, l'Atalanta è quinta con 11.

(ANSA).