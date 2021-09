Eruzione vulcanica alle Canarie, chiuso aeroporto di Palma

(ANSA) - ISOLA DI PALMA, 25 SET - L'aeroporto dell'Isola di Palma, alle Canarie, è stato chiuso a causa dell'accumulo di cenere sprigionata dal vulcano Cumbre Vieja che è in eruzione da una settimana. Lo ha annunciato oggi la società che gestisce gli aeroporti spagnoli (Aena).

Ieri sette voli era stati annullati per via della fuliggine.

Violente esplosioni presso il vulcano, inoltre, e i formarsi di una nuvola di cenere di notevoli dimensioni, avevano indotto ieri le autorità a ordinare l'evacuazione di diversi quartieri della città di El Paso. (ANSA).