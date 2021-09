Letta, Patto è buona scelta, sosteniamo proposta Draghi

(ANSA) - LUCIGNANO (AREZZO), 24 SET - "Noi ci stiamo, un Patto per il lavoro vuol dire essere in grado di cambiare molte regole per rendere più protetti i lavoratori, per dare più lavoro ai giovani, per evitare la precarietà, e soprattutto per dare agli imprenditori la possibilità di una crescita più forte, più sostenibile e con più sburocratizzazione. Quindi la proposta che il presidente del Consiglio ha fatto ci vede disponibili.

Credo che sia una buona scelta. Sindacati e imprese possono giocare una partita importante per far sì che questo patto serva veramente a far ripartire l'Italia". Così il segretario Pd Enrico Letta al termine di un'agorà a Lucignano (Arezzo).

(ANSA).