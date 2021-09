Guerini, Draghi chiaro, nessuna volontà aumento tasse

(ANSA) - CATANZARO, 24 SET - "Mi pare che il presidente Mario Draghi sia stato molto chiaro ieri intervenendo all'assemblea di Confindustria: non c'è nessuna volontà di aumentare le tasse.

C'è la volontà invece, dentro un fisco sempre più giusto, di sostenere il Paese in tutte le sue esigenze: sia in quelle relative alla crescita e alla ripresa, che sono entrambe necessarie". (ANSA).