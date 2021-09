Elezioni: Tajani, non ci saranno ripercussioni su governo

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 24 SET - "Queste elezioni non hanno un significato particolare per il governo, visto che è un governo di unità nazionale" e quindi "per quanto riguarda il governo, non ci saranno né vincitori né vinti". Così il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, a San Benedetto del Tronto, durante un incontro a sostegno del sindaco uscente Pasqualino Punti. "Ci saranno amministrazioni vinte dal centrodestra e altre dal centrosinistra - ha detto ancora -. Noi ci auguriamo di vincerne il maggior numero possibile a cominciare dalla Calabria dove c'è un candidato di Forza Italia.

Trattandosi di amministrative, andranno fatte valutazioni più articolate in relazione alle liste civiche. Certo si capirà quale è il clima generale, ma - ha ribadito - niente più. È capitato che chi ha vinto le amministrative ha poi perso le politiche. Nelle amministrative contano molto le persone, non sempre contano i partiti. Valuteremo caso per caso le indicazioni che emergeranno dalle urne". (ANSA).