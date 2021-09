Borsa: Hong Kong apre a -0,10%, Evergrande a -3,75%

(ANSA) - PECHINO, 24 SET - La Borsa di Hong Kong apre la seduta poco sotto la parità nelle incertezze legate ad Evergrande: l'indice Hang Seng cede lo 0,10%, a 24.487,24 punti.

Quanto al secondo sviluppatore immobiliare cinese in piena crisi finanziaria, l'avvio è a -3,37%, quando mancano ancora indicazioni della società sugli interessi per 83,5 milioni, relativi a un bond offshore in dollari, i cui coupon sono scaduti ieri. (ANSA).