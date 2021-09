Vaccini: Bono, non è carità farli arrivare ovunque

(ANSA) - TORINO, 22 SET - "Non è carità fare arrivare vaccini dall'altra parte del mondo. Per me è assurdo che se ne parli ancora come se fosse fare beneficienza. Non possiamo sconfiggere questo virus se non lo sconfiggiamo ovunque". La rockstar Bono Vox, mitico cantante degli U2, è l'ospite d'onore dell'evento Organizzato dalla Fiat per presentare il giardino pensile sul tetto del Lingotto. La 500 rossa è il primo frutto della collaborazione con Red, la fondazione benefica di cui Bono è cofondatore con Bobby Shriver. (ANSA).